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Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
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Спортинг --
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Ворскла --
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Верес --
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Десна --
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12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Далі від нелюдів! Воронін та Ордець покинули Росію

Сергій Шаховець
28 лютого, 17:53
Українські спортсмени залишають рашистську державу після початку кривавої війни путінським режимом

Іван Ордець та Андрій Воронін виїхали з Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За повідомленнями російських ЗМІ, асистент головного тренера московського Динамо Андрій Воронін та захисник цього клубу Іван Ордець покинули країну-агресор.

Воронін також забрав старшого сина, який займався в академії Динамо, і відбув до Німеччини, де мешкає його родина.

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Нагадаємо, у жовтні 2020 року Воронін увійшов до тренерського штабу московського Динамо.

Андрій Воронін / Фото: fcdynamo.ru

А Іван Ордець став гравцем російського клубу в 2019 році. Це все сталося після окупації Росією Криму та частини Донбасу в 2014 році. І лише після початку відкритої агресії проти України на Вороніна та Ордеця найшло прозріння.

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Іван Ордець/Фото "Динамо" Москва

Раніше ми повідомляли, що Андрій Воронін прокляв російських варварів після бомбардувань мирних українських міст.

По Києву знову можуть завдати удару / Фото: Колаж: Сьогодні