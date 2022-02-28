Подальше от нелюдей! Воронин и Ордец покинули Россию

Иван Ордец и Андрей Воронин выехали из России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
По сообщениям российских СМИ, ассистент главного тренера московского Динамо Андрей Воронин и защитник этого клуба Иван Ордец покинули страну-агрессор.
Воронин также забрал старшего сына, который занимался в академии Динамо, и отбыл в Германию, где проживает его семья.
Напомним, в октябре 2020 года Воронин вошел в тренерский штаб московского Динамо.
А Иван Ордец стал игроком российского клуба в 2019 году. Это все произошло после оккупации Россией Крыма и части Донбасса в 2014 году. И только после начала открытой агрессии против Украины на Воронина и Ордеца снизошло прозрение.
Ранее мы сообщали, что Андрей Воронин проклял российских варваров после бомбардировок мирных украинских городов.