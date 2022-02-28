8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Подальше от нелюдей! Воронин и Ордец покинули Россию

Сергей Шаховец
28 февраля, 17:53
Украинские спортсмены покидают рашистское государство после начала кровавой войны путинским режимом

Иван Ордец и Андрей Воронин выехали из России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По сообщениям российских СМИ, ассистент главного тренера московского Динамо Андрей Воронин и защитник этого клуба Иван Ордец покинули страну-агрессор.

Воронин также забрал старшего сына, который занимался в академии Динамо, и отбыл в Германию, где проживает его семья.

Реклама

Напомним, в октябре 2020 года Воронин вошел в тренерский штаб московского Динамо.

Андрей Воронин / Фото: fcdynamo.ru

А Иван Ордец стал игроком российского клуба в 2019 году. Это все произошло после оккупации Россией Крыма и части Донбасса в 2014 году. И только после начала открытой агрессии против Украины на Воронина и Ордеца снизошло прозрение.

Реклама

Иван Ордец/Фото "Динамо" Москва

Ранее мы сообщали, что Андрей Воронин проклял российских варваров после бомбардировок мирных украинских городов.

По Киеву снова могут нанести удар / Фото: Коллаж: Сегодня