Під лайку і Висоцького: Усик почав підготовку до реваншу з Джошуа

Усик готується до реваншу з Джошуа / Фото: Instagram
Кадрами роботи Олександра Усика у тренажерному залі поділився його коуч із фізпідготовки Велентин Литвинчук, який порівняв чемпіона світу серед суперважів та його партнера із заняття з Іваном Шемякіним та Іваном Зіїкіним – борцями та цирковими артистами часів Російської імперії.
ОБЕРЕЖНО, НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!
"Це, б****, Іван Шемякін та Іван Заїкін", – каже на відео Литвинчук.
"Що тобі треба, хлопче?" – звернувся до нього Усик.
"Чуєш, Сань-Салтан, гирі зараз штовхати будеш!" – сказав йому Литвинчук.
І Усик почав старанно виконувати вказівку наставника.
При цьому тренер Усика наклав на відео пісню Володимира Висоцького "Охота на волков".
Раніше ми писали, що гонорар Усика за перемогу над Джошуа виріс у рази – до 18 млн доларів – завдяки успішним продажам платних трансляцій бою.