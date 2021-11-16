Под маты и Высоцкого: Усик начал подготовку к реваншу с Джошуа

Усик готовится к реваншу с Джошуа / Фото: Instagram

Кадрами работы Александра Усика в тренажерном зале поделился его коуч по физподготовке Велентин Литвинчук, сравнивший чемпиона мира среди супертяжей и его партнера по занятию с Иваном Шемякиным и Иваном Зиикиным – борцами и цирковыми артистами времен Российской империи.

ОСТОРОЖНО, НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!

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"Это, б****, Иван Шемякин и Иван Заикин", – говорит на видео Литвинчук.

"Что тебе надобно, хлопче?" – обратился к нему Усик.

"Слышишь, Сань-Салтан, гири сейчас толкать будешь!" – сказал ему Литвинчук.

И Усик принялся усердно выполнять указание наставника.

При этом тренер Усика наложил на видео песню Владимира Высоцкого "Охота на волков".

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Ранее мы писали, что гонорар Усика за победу над Джошуа вырос в разы – до 18 млн долларов – благодаря успешным продажам платных трансляций боя.

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