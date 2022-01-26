Майже як у хокеї. Зірка Динамо влаштував бійку на футбольному полі

Самба Діалло / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Команда Ігоря Костюка проводить тренувальний збір у Туреччині. У рамках підготовки до сезону динамівці провели спаринг проти однолітків із Антальяспор U-19, який не був дограний до кінця.

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На 86-й хвилині поєдинку рахунок у матчі був рівний – 2:2. В одній із останніх атак вінгер киян Самба Діалло забив гол, але арбітр скасував взяття воріт, побачивши у сенегальця офсайд.

Юні динамівці обурилися рішенням судді відмінити гол, який, на їхню думку, мав бути зарахований. Навіть Ігор Костюк вибіг на поле, щоби висловити своє невдоволення рефері матчу.

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Апогеєм всього стали емоції Діалло, конфлікт якого з суперником спровокував масову бійку на полі. За зайві емоції сенегалець одержав від арбітра червону картку.

У результаті арбітр вирішив достроково завершити поєдинок.

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Динамо U-19 – Антальяспор U-19 – 2:2

Голи: Попов (53), Царенко (77) – Емре Демір (36), (86).

Вилучений: Діалло (89).

Динамо U-19 (перший тайм): Ігнатенко – Бенедюк, Опанасенко, Балаба, Єрьоменко – Мельниченко, Василець, Гаджук, Мегді, Кремчанин (Лєднєв, 35) – Уваров.

Динамо U-19 (другий тайм): Погорілий – Малюк, Дячук, Філатов, Танчак – Яцик, Царенко, Скрипник, Діалло, Слюсар – Попов.

Зазначимо, що сенегальський футболіст відзначився яскравою грою у Юнацькій лізі УЄФА. 19-річний форвард забив 5 м'ячів у 6 матчах турніру. Як ми повідомляли, яскрава гра Самба Діалло привернула увагу скаутів Манчестер Сіті.

Самба Діалло потрапив на олівець селекціонерів Манчестер Сіті / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, що вже 9 лютого Динамо U-19 зіграє з Депортіво у стикових матчах Юнацької ліги УЄФА.