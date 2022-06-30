Чому ви брешете, виродки? Тенісистка дала пораду росіянам після Кременчука

Після удару ракети ТЦ у Кременчуці повністю згорів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська тенісистка Катаріна Завацька гостро відреагувала на обстріл торгового центру у Кременчуці. Нашу спортсменку обурює той факт, що в Росії заперечують удар по мирних жителях.

Раніше український тенісист висміяв Макрона після його посту про Кременчук.

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"Брехуни. Російські новини кажуть, що торговий центр, в який поцілила бомба, був порожнім, і це була випадковість. Ви бл*ть, серйозно? Фейкові новини по всій Росії. Росіяни, якщо ви вірите – це велика помилка. Люди в Україні вмирають щодня через російські бомби.

На Заході є думка, що Росія свідомо б'є по цивільних об'єктах, щоби викликати більше обурення. І цим пом'якшити можливу реакцію на тактичний ядерний удар.

С*ки, чому ви брешете? Порожній торговий центр? Випадково? Виродки. Кожен росіянин, що підтримує дії своєї країни, дивиться пропагандистські новини Росії. Більше того, вірить у них.

Будь ласка, розплющте очі, подивіться всесвітні новини. Світ не брехатиме вам. Будь ласка, допомагайте чим можете, щоби зупинити це, діти помирають", – цитує Завацьку sport24.ua.

Катарина Завацька грає з синьо-жовтою стрічкою

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Зазначимо, що Росія продовжує бомбардувати мирні об'єкти в Україні. Раніше війська РФ обстріляли стадіон у Миколаєві, через що на арені утворилася величезна вирва.