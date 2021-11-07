Чому Шахтар лідер, а не Динамо: регламент УПЛ

Мірча Луческу і Роберто Де Дзербі / Фото: Getty Images, Reuters

У 14-му турі Прем'єр-ліги Динамо сенсаційно програло Ворсклі 1:2.

Шахтар же здолав Колос 3:1.

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Тепер у Шахтаря та Динамо за 16 турів до фінішу чемпіонату – по 35 очок.

Але у турнірній таблиці УПЛ на першому рядку Шахтар.

ЧОМУ?

Згідно з регламентом Прем'єр-ліги, вище має бути команда, яка має кращі показники в особистих зустрічах. Але Динамо та Шахтар 3 жовтня зіграли 0:0.

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Зважаючи на це, набирає чинності різниця м'ячів у всіх матчах. А вона краща у гірників – "плюс 30" проти "плюс 28" у киян.

Де Дзербі і Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

РЕГЛАМЕНТ УПЛ. СТАТТЯ 22

У разі рівності очок у двох та/або більше команд місця визначаються за такими показниками:

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більша кількість набраних очок у особистих зустрічах між цими командами

краща різниця м'ячів у особистих зустрічах

більша кількість забитих м'ячів у особистих зустрічах

краща різниця забитих та пропущених м'ячів у всіх матчах

більша кількість забитих м'ячів у всіх матчах

ЧИ МОЖЛИВИЙ "ЗОЛОТИЙ МАТЧ"?

Так, за рівності показників, зазначених у попередній статті, у двох команд, для визначення переможця чемпіонату УПЛ проводиться "Золотий матч".

Шахтар vs Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Тобто для того, щоб "Золотий м'яч" відбувся, потрібно, щоб на фініші сезону Шахтар та Динамо набрали однакову кількість очок, зіграли 0:0 у 25-му турі у квітні один з одним і мали абсолютно однакову кількість забитих та пропущених м'ячів у всіх матчах УПЛ.