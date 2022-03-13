"Поцілуйте мою чорну д*пу": екстренер Усика та Кличка відповів на звинувачення у підтримці Путіна

Джеймс Алі Башир доступно пояснив своє ставлення до Володимира Путіна

Відомий боксерський тренер Джеймс Алі Башир потрапив у невеликий скандал на фоні агресії Росії проти України. Останнім часом в інтернеті стали розмножуватися чутки про те, що фахівець підтримує Путіна.

Щоправда, екстренер Олександра Усика та Володимира Кличка швидко розвіяв ці домисли. Причому зробив американець це у досить різкій формі.

Володимир Кличко і Джеймс Алі Башир

"Я звернув увагу, що в інтернеті поширюється неправдива інформація, що я підтримую чи висловлююсь за дії так званого президента Володимира Путіна проти українського народу. Для людей, які розповсюджують таку дурість, я просто хочу сказати – фігня. Я з народом України, у цьому немає жодних сумнівів. Поцілуйте мене в д*пу, хто сказав, що я підтримую Володимира Путіна. Поцілуйте мою чорну д*пу. Слава Україні".

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Зазначимо, що раніше Алі Башир постарався пояснити, чому Повєткін та Лебедєв підтримали Путіна у його кривавому бажанні знищити Україну. Американець вважає, що росіяни злякалися в'язниці.