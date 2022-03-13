"Поцелуйте мою черную ж*пу": экс-тренер Усика и Кличко ответил на обвинения в поддержке Путина

Джеймс Али Башир доступно объяснил свое отношение к Владимиру Путину

Известный боксерский тренер Джеймс Али Башир попал в небольшой скандал на фоне агрессии России против Украины. В последнее время в интернете стали плодиться слухи о том, что специалист поддерживает Путина.

Правда, экс-тренер Александра Усика и Владимира Кличко быстро развеял эти домыслы. Причем, сделал американец это в довольно резкой форме.

Владимир Кличко и Джеймс Али Башир

"Я обратил внимание, что в интернете распространяется неправдивая информация, что я поддерживаю или высказываюсь в пользу действий так называемого президента Владимира Путина против украинского народа. Для людей, которые распространяют такую глупость, я просто хочу сказать – фигня. Я с народом Украины, в этом нет никаких сомнений. Поцелуйте меня в ж*пу, кто сказал, что я поддерживаю Владимира Путина. Поцелуйте мою черную ж*пу. Слава Украине".

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Отметим, что ранее Али Башир постарался объяснить, почему Поветкин и Лебедев поддержали Путина в его кровавом желании уничтожить Украину. Американец считает, что россияне испугались тюрьмы.