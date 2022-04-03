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Поцілунок за Україну. Легіонер Дніпра-1 емоційно відсвяткував гол у чемпіонаті Польщі

Сергій Шаховець
3 квітня, 23:35
Вихованець Барси Марк Гуаль через агресію РФ проти України не встиг дебютувати у Дніпрі-1, але душею залишився з українським народом

Марк Гуаль підтримав Україну / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

У зимове міжсезоння дніпровську команду поповнив іспанський нападник Марк Гуаль. Але війна стала на заваді футболістові зіграти за свій новий клуб.

Вихованець Барси змушений був перебратися на правах оренди до польського клубу Ягеллонія. Дебют іспанця припав на матч проти Заглембе.

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У цьому поєдинку господарі здобули перемогу (2:1) завдяки голу Марка Гуаля, який він забив у компенсований час. Після забитого м'яча іспанець поцілував синьо-жовту пов'язку, яка була у всіх футболістів Ягеллонії.

Таким щирим жестом Гуаль підтримав Україну у спротиві військовій агресії Російської Федерації.

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Раніше ми розповідали, як орендований у Дніпра-1 хавбек Білл присвятив свій забитий м'яч українському народу та партнерам із УПЛ. Сльози на очах гравця стали найщирішим символом підтримки українців.

Бразилець Білл заплакав через війну з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні