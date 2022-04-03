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Поцелуй за Украину. Легионер Днепра-1 эмоционально отпраздновал гол в чемпионате Польши

Сергей Шаховец
3 апреля, 23:35
Воспитанник Барсы Марк Гуаль из-за агрессии РФ против Украины не успел дебютировать в Днепре-1, но душой остался с украинским народом

Марк Гуаль поддержал Украину / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

В зимнее межсезонье днепровскую команду пополнил испанский нападающий Марк Гуаль. Но война помешала футболисту сыграть за свой новый клуб.

Воспитанник Барсы вынужден был перебраться на правах аренды в польский клуб Ягеллония. Дебют испанца пришелся на матч против Заглембе.

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В этом поединке хозяева добились победы (2:1) благодаря голу Марка Гуаля, который он забил в компенсированное время. После забитого мяча испанец поцеловал сине-желтую повязку, которая была у всех футболистов Ягеллонии.

Таким искренним жестом Гуаль поддержал Украину в сопротивлении военной агрессии Российской Федерации.

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Ранее мы рассказывали, как арендованный у Днепра-1 хавбек Билл посвятил свой забитый мяч украинскому народу и партнерам из УПЛ. Слезы на глазах игрока стали искренним символом поддержки украинцев.

Бразилец Билл расплакался из-за войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня