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Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
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Переможець Ліги чемпіонів оплатив операцію на серці синові домогосподарки і подарував їм віллу

Олександр Трикіша
17 вересня, 15:19
Німецький тренер Томас Тухель не добився успіхів в Парі Сен-Жермен, зате запам'ятався людським вчинком! Коуч врятував життя дитині своєї домробітниці

Томас Тухель зробив неймовірний вчинок / Фото: REUTERS

Тухель тренував ПСЖ з 2018 по кінець 2020 року. Відразу після прибуття до Франції Тухель найняв в свій будинок домробітницю філіппінського походження.

Пізніше Тухель і його дружина дізналися, що жінка не покладаючи рук працює, щоб зібрати необхідну суму для операції на серці одному з її дітей.

Тренер недовго думав і відразу ж виписав жінці чек на оплату всіх медичних витрат. Завдяки допомозі німецького коуча хлопчика врятували, тепер з ним все в порядку.

Однак на цьому історія не закінчується. У розмові з Тухель домробітниця зізналася, що мріє повернутися на Філіппіни і побудувати там будинок, де вона зможе зустріти старість.

Перед від'їздом в Англію, де Тухель очолив Челсі, німець зробив прощальний подарунок домробітниці та вручив їй ключі від вілли на Філіппінах!

Нагадаємо, що Тухель очолив Челсі в січні 2021 року і в тому ж сезоні виграв Лігу чемпіонів.

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