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25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
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Победитель Лиги чемпионов оплатил операцию на сердце сыну домработницы и подарил им виллу

Александр Трикиша
17 сентября, 15:19
Немецкий тренер Томас Тухель не добился успехов в Пари Сен-Жермен, зато запомнился человеческим поступком! Коуч спас жизнь ребенку своей домработницы

Томас Тухель совершил невероятный поступок / Фото: REUTERS

Тухель тренировал ПСЖ с 2018 по конец 2020 года. Сразу после прибытия во Францию Тухель нанял в свой дом домработницу филиппинского происхождения.

Позже Тухель и его жена узнали, что женщина не покладая рук работает, чтобы собрать необходимую сумму для операции на сердце одному из ее детей.

Тренер не долго думал и сразу же выписал женщине чек на оплату всех медицинских расходов. Благодаря помощи немецкого коуча мальчика спасли, теперь с ним все в порядке.

Однако на этом история не заканчивается. В разговоре с Тухелем домработница призналась, что мечтает вернуться на Филиппины и построить там дом, где она сможет встретить старость.

Перед отъездом в Англию, где Тухель возглавил Челси, немец сделал прощальный подарок домработнице и вручил ей ключи от виллы на Филиппинах!

Напомним, что Тухель возглавил Челси в январе 2021 года и в том же сезоне выиграл Лигу чемпионов.

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