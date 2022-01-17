Переміг усупереч Мессі. Хто підтримав Левандовського у голосуванні за найкращого гравця року

Мессі проігнорував досягнення Левандовського / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 17 січня, у Цюріху стали відомі переможці The Best FIFA Football Awards 2021 .

ФІФА опублікувала результати голосування за нагороду найкращому футболісту 2021 року, яку отримав форвард Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовський.

Реклама

У традиційному голосуванні взяли участь капітани та головні тренери збірних, журналісти та вболівальники.

Цікаво, що володар "Золотого м'яча" 2021 року аргентинець Ліонель Мессі віддав два перші місця своїм одноклубникам. На перше місце він поставив бразильця Неймара (5 очок), а на друге Кіліана Мбаппе (3 очки). Третє місце аргентинець віддав форварду Реала Каріму Бензема.

Реклама

Мессі може покинути ПСЖ через фінансовий fair play / Фото: REUTERS

На відміну від свого "вічного" конкурента, капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду найкращим гравцем року вибрав Роберта Левандовського, на друге місце він поставив хавбека Челсі Н'Голо Канте, а на третє – Жоржіньйо.

Гол Кріштіану Роналду приніс перемогу Манчестер Юнайтед над Аталантою / Фото: Reuters

Реклама

Зазначимо, що капітан збірної України Андрій Пятов також віддав першість поляку, на друге місце воротар Шахтаря поставив Жоржіньйо і на третє – Кевіна Де Брюйне.

Андрій Пятов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков розташував свою трійку лауреатів у такому порядку: Левандовський, Салах, Бензема.