Победил вопреки Месси. Кто поддержал поляка в голосовании за лучшего игрока года

Месси проигнорировал достижения Левандовски / Фото: Коллаж: Сегодня
В понедельник, 17 января, в Цюрихе стали известны победители The Best FIFA Football Awards 2021.
ФИФА опубликовала результаты голосования за награду лучшему футболисту 2021 года, которую получил форвард Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски.
В традиционном голосовании приняли участие капитаны и главные тренеры сборных, журналисты и болельщики.
Интересно, что обладатель "Золотого мяча" 2021 года аргентинец Лионель Месси отдал два первых места своим одноклубникам. На первое место он поставил бразильца Неймара (5 очков), а на второе Килиана Мбаппе (3 очка). Третье место аргентинец отдал форварду Реала Кариму Бензема.
В отличии от своего "вечного" конкурента, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду лучшим игроком года выбрал Роберта Левандовски, на второе место он поставил хавбека Челси Н'Голо Канте, а на третье – Жоржиньо.
Отметим, что капитан сборной Украины Андрей Пятов также отдал первенство поляку, на второе место вратарь Шахтера поставил Жоржиньо и на третье – Кевина Де Брюйне.
Наставник "сине-желтых" Александр Петраков расположил свою тройку лауреатов в таком порядке: Левандовски, Салах, Бензема.