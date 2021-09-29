29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Перемога всуху і гол Левандовського: котирування букмекерів на матч Баварія – Динамо

Сергій Шаховець
29 вересня, 19:41
Букмекери визначилися з коефіцієнтами на поєдинок другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Баварією і Динамо

Баварія vc Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Матч відбудеться сьогодні, 29 вересня, в Мюнхені на "Альянц-Арені", початок – о 22:00. Трансляція Баварія – Динамо є на нашому сайті.

Баварія – Динамо: у скільки і де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Букмекери вважають Баварію беззаперечним фаворитом поєдинку: коефіцієнт на перемогу команди Юліана Нагельсманна – 1.11, на нічию – 11.50, на перемогу Динамо – 24.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результату матчу наступна:

  • виграш Баварії – 88%;
  • нічия – 8%;
  • виграш Динамо – 4%;
  • найбільш ймовірний рахунок – 3:0.

Найімовірніший рахунок зустрічі – розгромна перемога Баварії – 3:0 (6.00). Також велика ймовірність того, що матч закінчиться з рахунком 2:0 (6.50). Імовірність перемоги Динамо оцінюється з коефіцієнтом 61.00.

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Найбільше шансів відзначитися, на думку аналітиків, мають Роберт Левандовський (1.27) і Ерік Максім Шупо-Мотінг (1.57) у Баварії і Владислав Супряга (6.00) і Віктор Циганков (7.00) у складі "біло-синіх".

Хоча букмекери не залишають шансів на успіх динамівцям, пам'ятаємо, що у футболі можливо все – перемога Шерифа над Реалом тому підтвердження.

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