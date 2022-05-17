Плюс три легіонери: тренер збірної України назвав склад на матч з Емполі

Збірна України тренується перед матчем з Емполі

Сьогодні збірна України проведе контрольний матч із італійським Емполі. Зустріч розпочнеться о 21:30 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію поєдинку Емполі – Україна.

Напередодні гри головний тренер нашої команди обрав 24 футболісти, які можуть вийти на поле.

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Заявка збірної України

Воротарі: Бущан, Пятов, Різник.

Бущан, Пятов, Різник. Захисники: Бондар, Сирота, Попов, Забарний, Конопля, Качараба, Караваєв, Матвієнко.

Бондар, Сирота, Попов, Забарний, Конопля, Качараба, Караваєв, Матвієнко. Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Пихальонок, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Мудрик, Гармаш, Зубков.

Сидорчук, Степаненко, Пихальонок, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Мудрик, Гармаш, Зубков. Нападники: Довбик, Яремчук, Бесєдін, Сікан.

Нагадаємо, що сьогодні до тренувального табору команди приїхали три легіонери – Олександр Зубков (Ференцварош), Тарас Качараба (Славія) та Данило Сікан (Ганза).