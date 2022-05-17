28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
17 травня 21:30
Емполі --
Україна --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
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Плюс три легіонери: тренер збірної України назвав склад на матч з Емполі

Павло Василенко
17 травня, 12:12
Напередодні товариського поєдинку з італійським клубом до збірної України із закордонних чемпіонатів приїхали Зубков, Качараба та Сікан

Збірна України тренується перед матчем з Емполі

Сьогодні збірна України проведе контрольний матч із італійським Емполі. Зустріч розпочнеться о 21:30 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію поєдинку Емполі – Україна.

Напередодні гри головний тренер нашої команди обрав 24 футболісти, які можуть вийти на поле.

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Заявка збірної України

  • Воротарі: Бущан, Пятов, Різник.
  • Захисники: Бондар, Сирота, Попов, Забарний, Конопля, Качараба, Караваєв, Матвієнко.
  • Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Пихальонок, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Мудрик, Гармаш, Зубков.
  • Нападники: Довбик, Яремчук, Бесєдін, Сікан.

Нагадаємо, що сьогодні до тренувального табору команди приїхали три легіонери – Олександр Зубков (Ференцварош), Тарас Качараба (Славія) та Данило Сікан (Ганза).