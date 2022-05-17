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Ливерпуль --
Реал --
17 мая 21:30
Эмполи --
Украина --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
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Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
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Челси --
Лестер --
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Плюс три легионера: тренер сборной Украины назвал состав на матч с Эмполи

Павел Василенко
17 мая, 12:12
Накануне товарищеского поединка с итальянским клубом в сборную Украины из зарубежных чемпионатов приехали Зубков, Качараба и Сикан

Сборная Украины тренируется перед матчем с Эмполи / Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины проведет контрольный матч с итальянским Эмполи. Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию поединка Эмполи – Украина.

Накануне игры главный тренер нашей команды выбрал 24 футболиста, которые могут выйти на поле.

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Заявка сборной Украины

  • Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.
  • Защитники: Бондар, Сирота, Попов, Забарный, Конопля, Качараба, Караваев, Матвиенко.
  • Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Пихаленок, Шапаренко, Буяльський, Цыганков, Мудрик, Гармаш, Зубков.
  • Нападающие: Довбик, Яремчук, Беседин, Сикан.

Напомним, что сегодня в тренировочный лагерь команды приехали три легионера – Александр Зубков (Ференцварош), Тарас Качараба (Славия) и Даниило Сикан (Ганза).