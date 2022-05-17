Плюс три легионера: тренер сборной Украины назвал состав на матч с Эмполи

Сборная Украины тренируется перед матчем с Эмполи / Фото: УАФ
Сегодня сборная Украины проведет контрольный матч с итальянским Эмполи. Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию поединка Эмполи – Украина.
Накануне игры главный тренер нашей команды выбрал 24 футболиста, которые могут выйти на поле.
Заявка сборной Украины
- Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.
- Защитники: Бондар, Сирота, Попов, Забарный, Конопля, Качараба, Караваев, Матвиенко.
- Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Пихаленок, Шапаренко, Буяльський, Цыганков, Мудрик, Гармаш, Зубков.
- Нападающие: Довбик, Яремчук, Беседин, Сикан.
Напомним, что сегодня в тренировочный лагерь команды приехали три легионера – Александр Зубков (Ференцварош), Тарас Качараба (Славия) и Даниило Сикан (Ганза).