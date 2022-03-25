Пінцет замість свистка! Український арбітр-хірург рятує життя під час війни

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відвідав поранених захисників нашої країни у військовому шпиталі Дніпра, де зустрівся із професійним арбітром Дмитром Кубряком. Рефері і у мирний час поєднував дві професії, а зараз сконцентрувався на роботі нейрохірурга та рятує українських військових, які постраждали від вторгнення російської армії

Андрій Павелко поспілкувався із Дмитром, після чого виклав пост захоплення героїзмом екс-арбітра ПФЛ на своїй сторінці у Facebook .

Колишній арбітр 1 Ліги рятує українських воїнів. З нейрохірургом Дмитром Кубряком, який раніше працював на матчах ПФЛ, а зараз оперує поранених захисників України, ми зустрілися у військовому госпіталі Дніпра. Футбольний арбітраж для Дмитра був захопленням, що згодом переріс у другу професію. Його професіоналізм щодня допомагає рятувати життя та здоров'я багатьох військових та цивільних, які отримали поранення від російських бомб, снарядів та куль.

Після перемоги Дмитро може повернутися у футбол, про що зізнався у нашій з ним розмові. Переконаний, що його повернення стане честю команди Комітету арбітрів Української асоціації футболу! Бажаю Дмитру міцного здоров'я та швидкого одужання всім його пацієнтам! Слава героям! Слава Україні!