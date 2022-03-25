Пінцет замість свистка! Український арбітр-хірург рятує життя під час війни

Український арбітр рятує життя у статусі хірурга / Фото: Колаж: Сьогодні, Андрій Павелко / Facebook
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відвідав поранених захисників нашої країни у військовому шпиталі Дніпра, де зустрівся із професійним арбітром Дмитром Кубряком. Рефері і у мирний час поєднував дві професії, а зараз сконцентрувався на роботі нейрохірурга та рятує українських військових, які постраждали від вторгнення російської армії
Андрій Павелко поспілкувався із Дмитром, після чого виклав пост захоплення героїзмом екс-арбітра ПФЛ на своїй сторінці у Facebook .
Колишній арбітр 1 Ліги рятує українських воїнів. З нейрохірургом Дмитром Кубряком, який раніше працював на матчах ПФЛ, а зараз оперує поранених захисників України, ми зустрілися у військовому госпіталі Дніпра. Футбольний арбітраж для Дмитра був захопленням, що згодом переріс у другу професію. Його професіоналізм щодня допомагає рятувати життя та здоров'я багатьох військових та цивільних, які отримали поранення від російських бомб, снарядів та куль.
Після перемоги Дмитро може повернутися у футбол, про що зізнався у нашій з ним розмові. Переконаний, що його повернення стане честю команди Комітету арбітрів Української асоціації футболу! Бажаю Дмитру міцного здоров'я та швидкого одужання всім його пацієнтам! Слава героям! Слава Україні!
Ще один український арбітр ФІФА Євген Арановський розповів, що двоє людей із суддівського корпусу зникли безвісти.