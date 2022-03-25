Пинцет вместо свистка! Украинский арбитр-хирург спасает жизни во время войны

Украинский арбитр спасает жизни работая хирургом / Фото: Коллаж: Сегодня, Андрій Павелко / Facebook

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко проведал раненных защитников нашей страны в военном госпитале Днепра, где встретился с профессиональным арбитром Дмитрием Кубряком. Рефери и в мирное время соединял две профессии, а сейчас сконцентрировался на работе нейрохирурга и спасает украинских военных, которые пострадали от вторжении российской армии.

Андрей Павелко с Дмитрием Кубряком / Фото: Андрій Павелко / Facebook

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/ Фото: Андрій Павелко / Facebook

/ Фото: Андрій Павелко / Facebook

Андрей Павелко пообщался с Дмитрием, после чего выложил пост восхищения героизмом экс-арбитра ПФЛ на своей странице в Facebook.

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Бывший арбитр 1-й Лиги спасает украинских воинов. С нейрохирургом Дмитрием Кубряком, ранее работавшим на матчах ПФЛ, а сейчас оперирующим раненых защитников Украины, мы встретились в военном госпитале Днепра. Футбольный арбитраж для Дмитрия был увлечением, со временем переросшим во вторую профессию. Его профессионализм ежедневно помогает спасать жизнь и здоровье многих военных и гражданских, которые получили ранения от российских бомб, снарядов и шаров. После победы Дмитрий может вернуться в футбол, о чем признался в нашем с ним разговоре. Уверен, что его возвращение станет честью команды Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола! Желаю Дмитрию крепкого здоровья и быстрого выздоровления всем его пациентам! Слава Героям! Слава Украине!

Еще один украинский арбитр ФИФА Евгений Арановский рассказал, что два человека из судейского корпуса пропали без вести.