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Піарилися на Клочковій, а тепер ... Беленюк скипів через незапрошення плавчині на парад

Олег Люлька
4 вересня, 20:36
Переможець Олімпіади в Токіо Жан Беленюк висловив обурення стосовно того, що Яну Клочкову не покликали на святкування 30-річчя Дня Незалежності України

Беленюк заступився за Клочкову / Фото: Reuters

Спортсмен-депутат Жан Беленюк обурений тим фактом, що Яну Клочкову, 4-разову олімпійську чемпіонку Сіднея-2000 і Афін-2004, не покликали на святкування Дня Незалежності України.

"Ми вчора з нею поговорили по телефону. Перед тим я написав їй смс і сказав, що ситуація, яка склалася, – неправильна. Я кажу про те, коли її не запросили на святкування 30-річчя Дня Незалежності України. А вона найкрутіша наша спортсменка в історії Олімпійських ігор", – наводить обурення Беленюка, єдиного українського чемпіона Токіо-2020, Tribuna.com

"Я пам'ятаю, що на її результатах тоді піарився хто як міг, а зараз таке ставлення. Так не має бути. Якщо ми будемо так чинити з такими людьми, як Яна, то що вже казати про спортсменів, які прославили нашу країну, хоча і показали більш скромні результати. Завжди треба залишатися людьми", – додав Беленюк

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Жан Беленюк – олімпійський чемпіон Токіо-2020 / Фото: Reuters

Яна Клочкова / Фото: Instagram

Раніше сама Клочкова дивувалася: "Не знаю, чому мене не запросили. Самій цікаво. Можливо, якісь особисті образи . Дуже дивно".

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