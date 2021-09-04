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Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Пиарились на Клочковой, а теперь... Беленюк вскипел из-за неприглашения пловчихи на парад

Олег Люлька
4 сентября, 20:36
Победитель Олимпиады в Токио Жан Беленюк выразил возмущение по поводу того, что Яну Клочкову не позвали на празднование 30-летия Дня Независимости Украины

Беленюк заступился за Клочкову / Фото: Reuters

Спортсмен-депутат Жан Беленюк обескуражен тем фактом, что Яну Клочкову, 4-кратную олимпийскую чемпионку Сиднея-2000 и Афин-2004, не позвали на празднование Дня Независимости Украины.

"Мы вчера с ней поговорили по телефону. Перед тем я написал ей смс и сказал, что ситуация, которая сложилась, – неправильная. Я говорю о том, когда ее не пригласили на празднование 30-летия Дня Независимости Украины. А она самая крутая наша спортсменка в истории Олимпийских игр", – приводит негодование Беленюка, единственного украинского чемпиона Токио-2020, Tribuna.com

"Я помню, что на ее результатах тогда пиарился кто как мог, а сейчас такое отношение. Так не должно быть. Если мы будем так поступать с такими людьми, как Яна, то что уж говорить о спортсменах, которые прославили нашу страну, хотя и показали более скромные результаты. Всегда надо оставаться людьми", – добавил Беленюк

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Жан Беленюк – олимпийский чемпион Токио-2020 / Фото: Reuters

Яна Клочкова / Фото: Instagram

Ранее сама Клочкова недоумевала: "Не знаю, почему меня не пригласили. Самой интересно. Возможно, какие-то личные обиды. Очень странно".

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