Петракову вже знайшли заміну! Це чемпіон України у складі Динамо і Шахтаря

Єзерський буде працювати замість Петракова

Днями національну збірну України очолив Олександр Петраков. Раніше він керував командою U-18. Утворену вакансію УАФ закрила досить швидко.

Головний тренер збірної України U-19 Володимир Єзерський очолить команду U-18, повідомляє "Профутбол". Він поєднуватиме нові обов'язки зі своєю основною роботою.

Володимиру Єзерському – 44 роки. Всю свою кар'єру він провів в Україні. Виступав за Гарай, Карпати, Динамо, Кривбас, Дніпро, Шахтар, Зорю, Таврію і Говерлу.

З Динамо і Шахтарем вигравав чемпіонат України і Кубок України.

За національну команду провів 39 матчів і забив 2 голи. Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 року.

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Після завершення кар'єри перейшов на тренерську роботу.

Нагадаємо, вже 1 вересня збірна України зіграє відбірковий матч ЧС-2022 проти Казахстану, а 4 вересня матч з Францією.

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