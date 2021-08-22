Петракову уже нашли замену! Это чемпион Украины в составе Динамо и Шахтера

Езерский будет работать вместо Петракова

На днях национальную сборную Украины возглавил Александр Петраков. Ранее он руководил командой U-18. Образовавшуюся вакансию УАФ закрыла довольно быстро.

Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский возглавит команду U-18, сообщает "Профутбол". Он будет совмещать новые обязанности со своей основной работой.

Владимиру Езерскому – 44 года. Всю свою карьеру он провел в Украине. Выступал за Гарай, Карпаты, Динамо, Кривбасс, Днепр, Шахтер, Зарю, Таврию и Говерлу.

С Динамо и Шахтером выигрывал чемпионат Украины и Кубок Украины.

За национальную команду провел 39 матчей и забил 2 гола. Четвертьфиналист чемпионата мира 2006 года.

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После завершения карьеры перешел на тренерскую работу.

Напомним, уже 1 сентября сборная Украины сыграет отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана, а 4 сентября матч с Францией.

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