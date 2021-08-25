Петраков викликав до збірної України другого воротаря Динамо

Денис Бойко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Тренерський штаб збірної України оперативно викликав до національної команди голкіпера Дениса Бойка з київського Динамо. Це рішення пов'язане з тим, що Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус. У зв'язку з чим воротар мадридського Реала не зможе взяти участь у вересневому зборі національної команди.

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Денис Бойко / Фото: Instagram

Денис Бойко вже має досвід виступів за збірну України, в її складі він провів шість матчів. Останній раз 33-річний воротар виходив на поле у складі національної команди в листопаді 2018 року проти збірної Словаччини (1:4).

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Андрій Пятов / Фото: Reuters

Нагадаємо, що раніше замість травмованих воротарів Георгія Бущана і Анатолія Трубіна, виклики в збірну отримали Андрій Пятов з донецького Шахтаря і Дмитро Різник з Ворскли. Як відомо, після Євро-2020 голкіпер "гірників" прийняв рішення закінчити кар'єру в національній команді, але у зв'язку екстреною ситуацією в збірній прийняв рішення допомогти команді.

Збірна України добре проявила себе на Євро-2020 / Фото: Reuters

Вже 1 вересня збірна України зіграє поєдинок відбіркового турніру ЧС-2022 проти команди Казахстану, який відбудеться в Нур-Султані на стадіоні Астана-Арена. 4 вересня на НСК Олімпійський Україна прийматиме Францію, а 8 вересня в Пльзені проведе товариський спаринг з Чехією.