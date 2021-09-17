17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Петраков викинув Малиновського! Тренер назвав футболістів, яким довіряє

Андрій Трофімов
17 вересня, 19:00
Став відомий склад національної команди, який готуватиметься до відбіркових матчів ЧС-2022 проти Фінляндії та Боснії

Маліновський розповів про конфлікт з Петраковим / Фото: Reuters

Конфлікт в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова і півзахисника Аталанти Руслана Малиновського зайшов занадто далеко. Футболіст розсердився на Петракова. А тренер не викликав Руслана на відбіркові матчі в жовтні.

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Сьогодні Петраков назвав футболістів, які візьмуть участь в майбутніх матчах відбору ЧС-2022.

Воротарі:

  • Андрій П'ятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники:

  • Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники:

  • Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков ( Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).

Нападники:

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  • Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список:

  • Георгій Бущан (Динамо), Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгія), Владислав Кочергін (Зоря), Владислав Калитвинцев (Десна), Олександр Піхальонок (Дніпро-1).

Нагадаємо, що 9 жовтня Україна грає в Гельсінкі проти Фінляндії, а 12 жовтня зустрічається у Львові з Боснією.

Турнірне становище в нашій групі:

У своєму останньому матчі відбору на ЧС-2022 Україна зіграла внічию з Францією.

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