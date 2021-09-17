17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
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Петраков вышвырнул Малиновского! Тренер назвал футболистов, которым доверяет

Андрей Трофимов
17 сентября, 19:00
Стал известен состав национальной команды, который будет готовиться к отборочным матчам ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии

Малиновский рассказал о конфликте с Петраковым / Фото: Reuters

Конфликт и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова и полузащитника Аталанты Руслана Малиновского зашел слишком далеко. Футболист взъелся на Петракова. А тренер не вызвал Руслана на отборочные матчи в октябре.

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Сегодня Петраков назвал футболистов, которые примут участие в предстоящих матчах отбора ЧМ-2022.

Вратари:

  • Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники:

  • Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники:

  • Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).

Нападающие:

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  • Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбык (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список:

  • Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Владислав Кочергин (Заря), Владислав Калитвинцев (Десна), Александр Пихаленок (Днепр-1).

Напомним, что 9 октября Украина играет в Хельсинки против Финляндии, а 12 октября встречается во Львове с Боснией.

Турнирное положение в нашей группе:

В своем последнем матче отбора на ЧМ-2022 Украины сыграла вничью с Францией.

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