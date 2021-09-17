Петраков вышвырнул Малиновского! Тренер назвал футболистов, которым доверяет

Малиновский рассказал о конфликте с Петраковым / Фото: Reuters

Конфликт и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова и полузащитника Аталанты Руслана Малиновского зашел слишком далеко. Футболист взъелся на Петракова. А тренер не вызвал Руслана на отборочные матчи в октябре.

Читайте также: Пусть улетает из сборной навсегда! Петраков излил всю правду о демарше Малиновского

Сегодня Петраков назвал футболистов, которые примут участие в предстоящих матчах отбора ЧМ-2022.

Вратари:

Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники:

Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники:

Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).

Нападающие:

Реклама

Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбык (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список:

Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Владислав Кочергин (Заря), Владислав Калитвинцев (Десна), Александр Пихаленок (Днепр-1).

Напомним, что 9 октября Украина играет в Хельсинки против Финляндии, а 12 октября встречается во Львове с Боснией.

Турнирное положение в нашей группе:

В своем последнем матче отбора на ЧМ-2022 Украины сыграла вничью с Францией.