24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
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Ювентус --
Челсі --
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Петраков повернув у збірну основного голкіпера Динамо

Сергій Шаховець
24 вересня, 08:39
Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України вніс перші зміни на жовтневі матчі відбору на чемпіонат світу-2022

Георгій Бущан викликаний в збірну України / Фото: УАФ

Олександр Петраков перевів з резерву в основну заявку національної команди голкіпера Динамо Георгія Бущана.

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Воротар "біло-синіх" вже відновився після травми спини і встиг зіграти за Динамо в матчі 8-го туру УПЛ з Олександрією (1:0).

Отже, перелік футболістів, які готуються до двох жовтневих матчів відбору на ЧС-2022, тепер складається з 26-ти осіб.

Склад національної збірної України

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Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва – Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі – Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія) Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1 Дніпро), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

Резервний список: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар Донецьк), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгія), Владислав Кочергін (Зоря Луганськ), Владислав Калітвінцев (Десна Чернігів), Олександр Піхальонок (Дніпро-1 Дніпро )

Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві.

Національна команда України проведе два матчі відбору на ЧС-2022: з Фінляндією (9 жовтня, Гельсінкі) та з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня, Львів)

Дивіться як збірна України зіграла проти Франції

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