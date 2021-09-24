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Александрия --
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Шахтер --
Верес --
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Рух --
Динамо --
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Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
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Спортинг --
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Реал --
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Аталанта --
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Зенит --
Мальме --
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Бавария --
Динамо --
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Бенфика --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
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Петраков вернул в команду основного голкипера Динамо

Сергей Шаховец
24 сентября, 08:39
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины внес первые изменения на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022

Георгий Бущан вызван в сборную Украины / Фото: УАФ

Александр Петраков перевел из резерва в основную заявку национальной команды голкипера Динамо Георгия Бущана.

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Вратарь "бело-синих" уже восстановился после травмы спины и успел сыграть за Динамо в матче 8-го тура УПЛ с Александрией (1:0).

Таким образом, перечень футболистов, которые готовятся к двум октябрьским матчам отбора на ЧМ-2022, теперь состоит из 26-ти человек.

Состав национальной сборной Украины

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Вратари: Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба – Динамо Киев), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо Киев), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия ).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо Киев), Тарас Степаненко (Шахтер Донецк), Сергей Булеца (Заря Луганск), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия) Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (Днепр-1 Днепр), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер Донецк), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Владислав Кочергин (Заря Луганск), Владислав Калитвинцев (Десна Чернигов), Александр Пихаленок (Днепр-1 Днепр)

Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.

Национальная команда Украины проведет два матча отбора на ЧМ-2022: с Финляндией (9 октября, Хельсинки) и с Боснией и Герцеговиной (12 октября, Львов)

Смотрите как сборная Украины сыграла против Франции

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