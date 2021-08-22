Петраков: "Шевченко каже, що залишив мені команду у вісімці кращих. І він має рацію"

Олександр Петраков готує збірну до відбору на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Новий головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів програмі Великий футбол подробиці свого призначення.

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Шевченко і Петраков / Фото: ФФУ

"Подзвонив Андрію Шевченку, добре поспілкувалися. Спасибі Шевченку і всьому його тренерському штабу. Вони завжди ділилися інформацією, завжди відкриті дуже.

Мені Шевченко каже: "Васильовичу, я тобі команду в вісімці кращих залишив". І він має рацію.

Всі 5 ігор будуть фінальними , Це складна ситуація. Але так працюють збірні. Спершу у нас Казахстан. Це перша сторінка

Тріумф зі збірною України U-20? Вже забув, навіть згадувати не хочу. Це минуле. Було і пройшло. Якщо тільки цим жити, то далі нічого не буде. І не я виграв чемпіонат світу, а всі ми виграли. Вся команда, весь тренерський штаб. Не моя перемога, а загальний успіх українського футболу", – сказав Петраков в інтерв'ю програмі Великий футбол.

/ Фото: Getty Images

Нагадаємо, що днями Олександр Петраков був призначений виконуючим обов'язки головного тренера збірної України.

Новий наставник національної команди багато років працював з юнацькими і молодіжними командами. У 2019 під керівництвом Петракова молодіжна збірна України U-20 виграла чемпіонат світу.

Олександр Петраков / Фото: Getty Images

Вже 1 вересня збірна України зіграє відбірковий матч ЧС-2022 проти Казахстану, а 4 вересня матч з Францією.

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