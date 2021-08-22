22 серпня 18:30
Арсенал Лондон --
Челсі --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Олексій Михайличенко: "Петраков все-таки чемпіон світу, він свій шанс заслужив"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
22 серпня, 17:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співголова комітету збірних України прокоментував призначення Олександра Петракова виконуючим обов'язки головного тренера національної команди і пояснив, чи буде Ребров тренером збірної
Співголова комітету збірних України Олексій Михайличенко
Співголова комітету збірних України Олексій Михайличенко / Фото: УАФ

Нещодавно призначений співголова комітету збірних УАФ Олексій Михайличенко дав свій коментар Футбольному формату про призначення Олександра Петракова на пост виконуючого обов'язки головного тренера збірної України:

Реклама

Читайте також: Петракову вже знайшли заміну! Це чемпіон України у складі Динамо і Шахтаря

Олексій Михайличенко
Олексій Михайличенко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Після закінчення роботи Шевченка будь-яка кандидатура – свіжий ковток повітря, тому що нова людина. Петраков працював зі збірними, все-таки чемпіон світу. Це шанс спробувати себе на найвищому рівні, він його отримав, чесно кажучи, заслужив.

Петраков побореться за дорослий ЧМ
Петраков побореться за дорослий ЧМ

Звичайно, різниця між молодіжним футболом і дорослим є. Я працював з юнаками, молодіжною, головною збірною – тому можу про це сказати. Різниця є, але вона не дуже велика. Петраков тренував як перший тренер і дорослу команду. Думаю, він знає, що треба робити.

Олександр Петраков
Олександр Петраков / Фото: УАФ

Чому в.о., а не головний тренер? Не думаю, що це велика різниця. Все одно він головний тренер. В.о., напевно, треба, щоб обидві сторони знайшли порозуміння і побачили, чи вийде справа.

Реклама

ребров
ребров / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

Чи прийде Ребров у майбутньому? Ніколи не говори ніколи", – відповів журналістам Футбольного формату Олексій Михайличенко.

Нагадаємо, що днями Олександр Петраков був призначений виконуючим обов'язки головного тренера збірної України. Новий наставник національної команди багато років працював з юнацькими і молодіжними командами. У 2019-му під керівництвом Петракова молодіжна збірна України U-20 виграла чемпіонат світу.

Читайте також: Хто такий Петраков: 5 фактів про нового тренера збірної

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
5
11:3
12
2
Десна
4
9:2
12
3
Ворскла
5
11:4
11
4
Динамо
4
9:2
10
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
5
5:8
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Верес
5
3:7
5
10
Зоря
4
7:5
4
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Чорноморець
5
5:14
3
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
4
3:10
1
Показати бiльше
Неділя, 22 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
21:30
Дивись на:
Понеділок, 23 серпня
19:30
Дивись на:
Пʼятниця, 27 серпня
19:30
Дивись на:
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти