8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Петраков відправив зі збірної України ще одного футболіста

Олександр Трикіша
5 вересня, 17:43
Новий головний тренер збірної України Олександр Петраков істотно почистив склад команди після матчу з Францією. Семеро гравців повернулися в свої команди, але на цьому тренер не зупинився

Віталій Миколенко не зіграє з Чехією / Фото: Reuters

Як повідомляють на офіційному сайті УАФ, сьогодні перед обідом Олександр Петраков вирішив відпустити в клуб Віталія Миколенка.

Раніше ми писали, що Петраков зробив висновки: сім гравців покинули збірну України після Франції. Серед них досить відомі спортсмени.

Отже, тепер у розташуванні "синьо-жовтих" 19 виконавців. Раніше в команду були довикликані Юхим Конопля, Владислав Кочергін і Сергій Булеца.

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8 вересня збірна України проведе товариський матч проти Чехії. Це буде останній матч для нашої команди у вересні.

Нагадаємо, напередодні збірна України зіграла внічию з Францією у відборі на ЧС-2022. Після цієї зустрічі Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи D.

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