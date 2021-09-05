Петраков отправил из сборной Украины еще одного футболиста

Виталий Миколенко не сыграет с Чехией / Фото: Reuters

Как сообщается на официальном сайте УАФ, сегодня около полудня Александр Петраков принял решение отпустить в клуб Виталия Миколенко.

Ранее мы писали, что Петраков сделал выводы: семь игроков покинули сборную Украины после Франции. Среди них довольно известные спортсмены.

Таким образом, сейчас в расположении "сине-желтых" 19 исполнителей. Ранее в команду были довызваны Ефим Конопля, Владислав Кочергин и Сергей Булеца.

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8 сентября сборная Украины проведет товарищеский матч против Чехии. Это будет последний матч для нашей команды в сентябре.

Напомним, накануне сборная Украины сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-2022. После этой встречи Украина опустилась на третье место в турнирной таблице группы D.