8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Петраков отправил из сборной Украины еще одного футболиста

Александр Трикиша
5 сентября, 17:43
Новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков существенно почистил состав команды после матча с Францией. Семеро игроков вернулись в свои команды, но на этом тренер не остановился

Виталий Миколенко не сыграет с Чехией / Фото: Reuters

Как сообщается на официальном сайте УАФ, сегодня около полудня Александр Петраков принял решение отпустить в клуб Виталия Миколенко.

Ранее мы писали, что Петраков сделал выводы: семь игроков покинули сборную Украины после Франции. Среди них довольно известные спортсмены.

Таким образом, сейчас в расположении "сине-желтых" 19 исполнителей. Ранее в команду были довызваны Ефим Конопля, Владислав Кочергин и Сергей Булеца.

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8 сентября сборная Украины проведет товарищеский матч против Чехии. Это будет последний матч для нашей команды в сентябре.

Напомним, накануне сборная Украины сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-2022. После этой встречи Украина опустилась на третье место в турнирной таблице группы D.

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