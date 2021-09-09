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Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
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Петраков, це позавчорашній день! Агент розгромив Україну за нічию з Чехією

Олег Люлька
9 вересня, 09:19
Український агент В'ячеслав Заховайло, який проживає у Празі, назвав окопним футбол, який команда Олександра Петракова показала в нічийному товарняку з чехами

У Петракова третя нічия поспіль / Фото: Reuters, fotbal.cz

Після матчу з Чехією на її полі, в якому Україна знову на останніх секундах втратила перемогу – 1:1, тренеру "синьо-жовтих" Олександру Петракову дісталося від відомого українського агента В'ячеслава Заховайла.

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"Справедливий результат на табло. Хоча чехи забили на останній хвилині, але на гол вони награли. Дві штанги і суперсейв Бойка. Ну а що Україна? На мій погляд... окопний футбол", – написав у себе в Facebook Заховайло, який проживає в Празі

"Розумію і виправдовую цей стиль, коли граємо, наприклад, проти іспанців, французів, італійців. Прикриватися можливим результатом??? Три нічиї поспіль! Слава Богу, що не програли. Поважаю Петракова як тренера і людину, але ми повернулися в позавчорашній день"

"Але наші вболівальники на матчі були найкращі, – выдзначив і позитивний момент Заховайло. – Навіть чеські футболісти і коментатори після гри їх хвалили"

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Нагадаємо, нічийний синдром переслідує збірну України і у відборі на ЧС-2022, де миром завершилися всі п'ять матчів нашої команди.

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ОГЛЯД МАТЧУ ЧЕХІЯ – УКРАЇНА 1:1

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