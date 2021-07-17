Перший скандал на Олімпіаді! Німеччина пішла з поля через Гондурас

Німецькі футболісти вирішили не догравати контрольний матч з командою Гондурасу після того, як захисник збірної Німеччини зазнав расистської образи

Джордана Торунарігу образили суперники / Фото: Getty Images

Олімпіада в Токіо ще не стартувала, а перший расистський скандал на ній вже спалахнув!

Суботній товариський матч за закритими дверима в японській Вакаямі між олімпійськими збірними Німеччини і Гондурасу з футболу, який складався з трьох таймів по 30 хвилин, був завершений вже на 85-й хвилині за рахунку 1:1.

Збірна Німеччини U23 в повному складі залишила поле.

Як повідомляє прес-служба німецьких національних команд в Twitter, причиною такого рішення була расистська образа на адресу захисника збірної Німеччини Джордана Торунаріги від футболіста з Гондурасу.

Відзначимо, що Джордан Торунаріга є сином нігерійського футболіста Ожокожо Торунаріги, але народився в німецькому Гемніці і нині виступає за берлінську Герту.

Це не перша расистська образа в кар'єрі Джордана Торунаріги. У лютому 2020 -о фанати Шальке реагували мавпячими вигуками на кожен дотик гравця до м'яча.

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На Олімпіаді в Токіо збірна Німеччини зіграє в групі D з командами Бразилії, Кот-д'Івуара і Саудівської Аравії. Гондурас в групі В зустрінеться зі збірними Південної Кореї, Нової Зеландії та Румунії. Олімпійський футбольний турнір стартує 22 липня.