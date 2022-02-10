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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Перший допінг Пекіна: прапороносця вигнали з Олімпіади

Олег Люлька
10 лютого, 13:53
На церемонії відкриття Ігор-2022 Хусейн Саве-Шемшакі ніс прапор Ірану, а тепер зі скандалом його вигнали з Китаю

Хусейн Саве-Шемшакі їде додому, до Ірану / Фото: Instagram

Золото росіян у командному турнірі фігуристів опинилося під загрозою через позитивний допінг-тест Каміли Валієвої, зданий ще перед Іграми.

Перша ж позитивна допінг-проба безпосередньо Пекіна-2022 стала "досягненням" Хусейна Саве-Шемшакі з Ірану. Гірськолижник, який був прапороносцем своєї країни на церемонії відкриття Ігор у Китаї, погорів на анаболічному стероїді.

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Міжнародне агентство тестування (ITA) підтвердило, що допінг-проба іранця дала позитивний результат на метаболіти дегідрометилтестостерону. Її взяли 7 лютого вже на Олімпійських іграх у Пекіні.

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Спортсмена усунули від виступів на Олімпіаді. Саве-Шемшакі має повернути акредитацію та залишити олімпійське селище. Уже найближчим часом він полетить додому до Ірану.

Іранцю 36 років, Ігри у Пекіні для нього вже треті у кар'єрі. Раніше найкращим результатом було 31-ше місце у слаломі у Сочі-2014.

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