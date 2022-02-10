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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Первый допинг Пекина: знаменосца выгнали с Олимпиады

Олег Люлька
10 февраля, 13:53
На церемонии открытия Игр-2022 Хусейн Саве-Шемшаки нес флаг Ирана, а теперь со скандалом изгнан из Китая

Хусейн Саве-Шемшаки едет домой, в Иран / Фото: Instagram

Золото россиян в командном турнире фигуристов оказалось под угрозой из-за положительного допинг-теста Камилы Валиевой, сданного еще перед Играми.

Первая же положительная допинг-проба непосредственно Пекина-2022 стала "достижением" Хусейна Саве-Шемшаки из Ирана. Горнолыжник, который был знаменосцем своей страны на церемонии открытия Игр в Китае, попался на анаболическом стероиде.

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Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба иранца дала положительный результат на метаболиты дегидрометил-тестостерона. Она была взята 7 февраля уже на Олимпийских играх в Пекине.

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Спортсмена отстранили от выступлений на Олимпиаде. Саве-Шемшаки должен будет вернуть аккредитацию и покинуть олимпийскую деревню. Уже в ближайшее время он улетит домой в Иран.

Иранцу 36 лет, Игры в Пекине для него уже третьи в карьере. Ранее лучшим результатом было 31-е место в слаломе в Сочи-2014.

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