Перші після Динамо та Шахтаря! Клуб зі Львова пробився до Ліги чемпіонів

Львівський Рух - посів перше місце у чемпіонаті U-19 / Фото: Рух Львів

У перенесеному матчі 19-го туру чемпіонату України з футболу (U-19) львівський Рух розгромив Колос із Ковалівки – 3:0.

Ця перемога вивела львівський клуб на перше місце у турнірній таблиці та гарантувала путівку до Юнацької Ліги чемпіонів!

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Таким чином Україна вперше може бути представлена відразу трьома командами в турнірі, якщо Динамо проб'ється в груповий етап дорослої ЛЧ. І вперше у Юнацькій Лізі УЄФА зіграє, хтось із України окрім Динамо та Шахтаря.

Формат Юнацької Ліги чемпіонів

Дві групи команд, що змагаються окремо одна від одної до стикових матчів.

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Шлях Ліги чемпіонів: 32 юнацькі команди клубів, що беруть участь у Лізі чемпіонів, збережуть формат та розклад матчів групового етапу, які відповідають груповому етапу дорослої Ліги чемпіонів. Переможці груп пройдуть у 1/8 фіналу, а команди, що посіли другі місця, пройдуть у стикові матчі.

Шлях національних чемпіонів: 32 переможці національних юнацьких турнірів проведуть два раунди двоматчевих протистоянь, а вісім переможців пройдуть у стикові матчі.

У стикових матчах переможці національних юнацьких турнірів зіграють один матч удома проти команд, які посіли другі місця у групі Шляху Ліги чемпіонів.

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У 1/8 фіналу переможці груп Шляху Ліги чемпіонів зіграють один матч проти переможців стикових матчів.

У чвертьфіналі, півфіналі та фіналі команди зіграють одна з одною по одному матчу. Півфінал та фінал пройдуть на нейтральному стадіоні.