Первые после Динамо и Шахтера! Клуб со Львова пробился в Лигу чемпионов

Львовский Рух - занял первое место в чемпионате U-19 / Фото: Рух Львов

В перенесенном матче 19-го тура чемпионата Украины по футболу (U-19) львовский Рух разгромил Колос из Ковалевки – 3:0.

Эта победа вывела львовский клуб на первое место в турнирной таблице и гарантировала путевку в Юношескую Лигу чемпионов!

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Таким образом, Украина впервые может быть представлена сразу тремя командами в турнире, если Динамо пробьется в групповой этап взрослой ЛЧ. И впервые в Юношеской Лиге УЕФА сыграет, кто-то из Украины кроме Динамо и Шахтера.

Формат Юношеской Лиги чемпионов

Две группы команд, соревнующихся отдельно друг от друга до стыковых матчей.

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Путь Лиги чемпионов: 32 юношеские команды клубов, участвующих в Лиге чемпионов, сохранят формат и расписание матчей группового этапа, которые соответствуют групповому этапу взрослой Лиги чемпионов. Победители групп пройдут в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, пройдут в стыковые матчи.

Путь национальных чемпионов: 32 победителя национальных юношеских турниров проведут два раунда двухматчевых противостояний, а восемь победителей пройдут в стыковые матчи.

В стыковых матчах победители национальных юношеских турниров сыграют один матч дома против команд, занявших вторые места в группе Пути Лиги чемпионов.

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В 1/8 финала победители групп Пути Лиги чемпионов сыграют один матч против победителей стыковых матчей.

В четвертьфинале, полуфинале и финале команды сыграют друг с другом по одному матчу. Полуфинал и финал пройдут на нейтральном стадионе.