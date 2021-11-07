7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 17:00
Колос 1
Шахтар 3
7 листопада 17:00
Зоря 3
Верес 0
7 листопада 19:30
Львів 0
Десна 2
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
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Перша перемога за п'ять матчів: Десна на виїзді здолала Львів

Павло Василенко
7 листопада, 21:57
У рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги Львів зустрічався із Десною. Матч пройшов на Арені Львів

Львів - Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

Перша половина пройшла практично без воріт і майже за повної відсутності гольових моментів. Команди на двох змогли лише один раз вдарити у ворота.

Раніше ми писали, що Шахтар обіграв Колос та піднявся на перше місце в УПЛ.

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У другому таймі на 52-й хвилині зустрічі півзахисник Десни Калітвінцев ударом зльоту вивів гостей уперед.

На 83-й хвилині Будківський скинув м'яч Завійському, а той забив другий м'яч чернігівців у матчі.

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Отже, Десна перервала серію із п'яти матчів без перемог. Після 13 турів чернігівська команда набрала 18 очок та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, у ФК Львів десять балів в активі та 13-та позиція у чемпіонаті України.

ФК Львів – Десна – 0:2

Голи: Калітвінцев, 52 (0:1). Завійський, 82 (0:2).