7 ноября 14:00
Ингулец 0
Днепр-1 1
7 ноября 17:00
Колос 1
Шахтер 3
7 ноября 17:00
Заря 3
Верес 0
7 ноября 19:30
Львов 0
Десна 2
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
Верес --
Металлист 1925 --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
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Босния и Герцеговина --
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Первая победа за пять матчей: Десна на выезде одолела Львов

Павел Василенко
7 ноября, 21:57
В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Львов встречался с Десной. Матч прошел на Арене Львов

Львов - Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

Первая половина прошла практически без ворот и почти при полном отсутствии голевых моментов. Команды на двоих смогли лишь один раз ударить в створ ворот.

Ранее мы писали, что Шахтер обыграл Колос и поднялся на первое место в УПЛ.

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Во втором тайме на 52-й минуте встречи полузащитник Десны Калитвинцев ударом слету вывел гостей вперед.

На 83-й минуте Будковский сбросил мяч Завийскому, а тот забил второй мяч черниговцев в матче.

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Таким образом, Десна прервала серию из пяти матчей без побед. После 13 туров черниговская команда набрала 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, у ФК Львов десять баллов в активе и 13-я позиция в чемпионате Украины.

ФК Львов – Десна – 0:2

Голы: Калитвинцев, 52 (0:1). Завийский, 82 (0:2).