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Перша перемога за чотири місяці: Інгулець зіпсував Десні настрій на всі канікули

Олександр Трикіша
10 грудня, 22:01
Інгулець несподівано обіграв Десну в останньому матчі чемпіонату України перед зимовими канікулами. Клуб із Петрово виграв уперше із серпня

Інгулець переміг Десну / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Інгулець відкрив рахунок на 34-й хвилині після точного удару Дмитра Поспелова, а на початку другого тайму рахунок подвоїв Павло Полегенько.

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Через 10 хвилин Максим Дегтярьов скоротив відставання Десни, але врятувати поєдинок гості не змогли.

Інгулець – Десна – 2:1
Голи: Поспєлов (34), Полегенько (47) – Дегтярьов (56)
Вилучення: Опанасенко (85)

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Не допомогло їм і вилучення Євгена Опанасенка на останніх хвилинах. Інгулець утримав перемогу і йде на зимові канікули у чудовому настрої.

Інгулець здобув першу перемогу з 28 серпня. Серія без перемог налічувала 11 матчів, у тому числі поразку від ЛНЗ у Кубку України. Це той самий клуб, який заявив про себе яскравою презентацією форми з напівголою моделлю.

А ось у Десни настрій не дуже. Відставання від єврокубкової зони становить вже 10 балів.

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