Первая победа за четыре месяца: Ингулец испортил Десне настроение на все каникулы

Ингулец победил Десну / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Ингулец открыл счет на 34-й минуте после точного удара Дмитрия Поспелова, а в начале второго тайма счет удвоил Павел Полегенько.

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Спустя 10 минут Максим Дегтярев сократил отставание Десны, но спасти поединок гости не смогли.

Ингулец – Десна – 2:1

Голы: Поспелов (34), Полегенько (47) – Дегтярев (56)

Удаление: Опанасенко (85)

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Не помогло им и удаление Евгения Опанасенко на последних минутах. Ингулец удержал победу и уходит на зимние каникулы в отличном настроении.

Ингулец одержал первую победу с 28 августа. Серия без побед насчитывала 11 матчей, в том числе поражение от ЛНЗ в Кубке Украины. Это тот самый клуб, который заявил о себе яркой презентацией формы с полуголой моделью.

А вот у Десны настроение не очень. Отставание от еврокубковой зоны составляет уже 10 баллов.