Пережили бурю! Дві українки під жахливою зливою добігли до фіналу Олімпіади-2020

Легкоатлетки Анна Рижикова і Вікторія Ткачук пробилися до фіналу Олімпійських ігор в Токіо в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Вікторія не стримала сліз

Анна Рижикова і Вікторія Ткачук боролися з погодою в Токіо / Фото: Reuters

Сьогодні в Японії, де вже настав вечір, Рижиковій і Ткачук довелося боротися не тільки з суперницями, але і з погодою. Мало того, що дощ лив на голови, немов з відра, так ще на приземленні після бар'єрів їхали ноги на слизькій доріжці.

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В підсумку Рижикова з помилкою виявилася в своєму забігу третьої, показавши час 54,23 с, і вийшла до фіналу Олімпіади з 7-го місця.



фото Reuters

Нагадаємо, що Анна – рекордсменка України на цій дистанції. В липні на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі вона подолала 400 м за 52.96 с і стала першою українкою в історії, яка вже розміняла 53 секунди.

Ткачук, що бігла в останньому півфіналі, вже на фініші пропустила вперед американку і стала третьою. Але теж вийшла до фіналу з 8-го місця, показавши час 54,25 с. А потім – плакала і не вірила своїй удачі. Довелося втішати суперницям.

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Учасниці фіналу на 400 м з бар'єрами

1. Сідні Маклафлін (США) – 53,03 с

2. Далайла Мухаммад (США) – 53,30

3. Фемке Бол (Нідерланди) – 53,91

4. Жанів Рассел (Ямайка) – 54,10

5. Анна Кокрелл (США) – 54,17

6. Джанна Вудрафф (Панама) – 54,22

7. Анна Рижикова (Україна) – 54,23

8. Вікторія Ткачук (Україна) – 54,25

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