Пережили бурю! Две украинки под ужасным ливнем добежали до финала Олимпиады-2020

Легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в финал Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с барьерами. Виктория не сдержала слез

Анна Рыжикова и Виктория Ткачук боролись с погодой в Токио / Фото: Reuters

Сегодня в Японии, где уже наступил вечер, Рыжиковой и Ткачук пришлось бороться не только с соперницами, но и с погодой. Мало того, что дождь лил на головы, словно из ведра, так и еще на приземлении после барьеров ехали ноги на скользкой дорожке.

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В итоге Рыжикова с ошибкой оказалась в своем забеге третьей, показав время 54,23 с, и вышла в финал Олимпиады с 7-го места.



Фото Reuters

Напомним, что Анна – рекордсменка Украины на этой дистанции. Напомним, в июле на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме она преодолела дистанцию за 52.96 с и стала первой украинкой в истории, разменявшей 53 секунды.

Ткачук, бежавшая в последнем полуфинале, уже на финише пропустила вперед американку и стала третьей. Но тоже вышла финал с 8-го места, показала время 54,25 с. А потом – плакала и не верила своей удаче. Пришлось утешать соперницам.

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Участницы финала на 400 м с барьерами

1. Сидни Маклафлин (США) – 53,03 с

2. Далайла Мухаммад (США) – 53,30

3. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,91

4. Жанив Рассел (Ямайка) – 54,10

5. Анна Кокрелл (США) – 54,17

6. Джанна Вудрафф (Панама) – 54,22

7. Анна Рыжикова (Украина) – 54,23

8. Виктория Ткачук (Украина) – 54,25

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