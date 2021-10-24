Перекладач не знадобився. Луческу накричав на суддю в матчі Динамо – Дніпро-1

Мірча Луческу / Фото: Reuters

У центральному матчі 12-го туру чемпіонату України Динамо на своєму полі обіграло Дніпро-1 з рахунком 2:0.

У першому таймі гра киян вочевидь не клеїлася. В одному з епізодів гри, під час зіткнення форварда Динамо Еріка Раміреса із захисником Дніпра-1 Сергієм Логіновим, арбітр матчу зафіксував порушення з боку динамівця.

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Це рішення Дмитра Кривушкіна вивело з рівноваги наставника Динамо Мірчу Луческу. Румунський фахівець на емоціях почав пояснювати судді, як потрібно було трактувати цей момент. При цьому Луческу цілком вистачило словникового запасу, щоб вказати на помилки арбітра.

"Гей, був корпус, алло. У матчі з Барселоною те ж саме – рефері нічого не дав. Те ж саме. У тебе тут інший футбол. Ти бачив наш матч з Барселоною? Ти бачив, що сталося з Гармашем? Чи не бачив, так?"- обурювався наставник Динамо.

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Емоційний запал головного тренера Динамо передався футболістам і в другому таймі завдяки зусиллям Циганкова і Гармаша "біло – сині" забили два голи в ворота Дніпра-1.

Ми повідомляли, що в перерві матчу Динамо – Дніпро-1 Артем Мілевський зворушливо попрощався з уболівальниками столичного гранда. Прощання з фанатами так зворушило екс-форварда "біло-синіх", що він не зміг стримати сліз.