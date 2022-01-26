Переплюне Усика та Ломаченка: 20-річний українець проведе чемпіонський бій

Непереможний українець зустрінеться із 22-річним французом Міланом Пратом. Бій пройде у Нанті.

На рахунку Штонди сім перемог на професійному рингу. У попередньому поєдинку 20-річний українець переміг італійця Франческо Леззі одноголосним рішенням суддів.

"Ми робимо все можливе, щоб наш боксер підійшов до поєдинку у найкращій формі, як фізичній, так і психологічній. Ми віримо, що Богдан повернеться до України з перемогою.

У нього гідний суперник. Високий, б'ючий, з прекрасною антропометрією", – ділиться очікуваннями від бою генеральний менеджер B1 Promotions Алон Нойман.