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Переплюне Усика та Ломаченка: 20-річний українець проведе чемпіонський бій

Олександр Трикіша
26 січня, 13:14
В Україні може з'явитись ще один чемпіон світу з боксу. 26 лютого Богдан Штонда проведе поєдинок за титул чемпіона світу серед молоді за версією IBF у першій середній вазі

Богдан Штонда проведе титульний бій у Франції / Фото: Колаж: Сьогодні

Непереможний українець зустрінеться із 22-річним французом Міланом Пратом. Бій пройде у Нанті.

На рахунку Штонди сім перемог на професійному рингу. У попередньому поєдинку 20-річний українець переміг італійця Франческо Леззі одноголосним рішенням суддів.

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"Ми робимо все можливе, щоб наш боксер підійшов до поєдинку у найкращій формі, як фізичній, так і психологічній. Ми віримо, що Богдан повернеться до України з перемогою.

У нього гідний суперник. Високий, б'ючий, з прекрасною антропометрією", – ділиться очікуваннями від бою генеральний менеджер B1 Promotions Алон Нойман.

Зараз чемпіонськими титулами у професійному боксі володіють суперваговик Олександр Усик (відразу чотири) та Артем Далакян, який володіє поясом WBA у найлегшій вазі. Наприкінці листопада він переміг Луїса Консепсьйона.