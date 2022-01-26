Переплюнет Усика и Ломаченко: 20-летний украинец проведет чемпионский бой

Богдан Штонда проведет титульный бой во Франции / Фото: Коллаж: Сегодня
Непобедимый украинец встретится с 22-летним французом Миланом Пратом. Бой пройдет в Нанте.
На счету Штонды семь побед на профессиональном ринге. В предыдущем поединке 20-летний украинец победил итальянца Франческо Леззи единогласным решением судей.
"Мы делаем все возможное, чтобы наш боксер подошел к поединку в лучшей форме, как физической, так и психологической. Мы верим, что Богдан вернется в Украину с победой.
У него достойный соперник. Высокий, бьющий, с прекрасной антропометрией", – делится ожиданиями от боя генеральный менеджер B1 Promotions Алон Нойман.
Сейчас чемпионскими титулами в профессиональном боксе владеют супертяжеловес Александр Усик (сразу четыре) и Артем Далакян, владеющий поясом WBA в наилегчайшем весе. В конце ноября он победил Луиса Консепсьона.