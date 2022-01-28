Перелом носа зі зміщенням: наслідки страшної травми воротаря Динамо

Руслан Нещерет отримав неприємну травму у матчі з Буде-Глімтом / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

В останньому спарингу на іспанському зборі голкіпер киян Руслан Нещерет отримав удар бутсою по обличчю від футболіста норвезької команди. Тепер 20-річному голкіперу доведеться перенести операцію, а терміни повернення на поле поки що невідомі.

"По прильоті до Києва ми провели додаткове обстеження, яке показало, що у Руслана перелом кісток носа зі зміщенням. На першу половину дня п'ятниці заплановано закриту операцію з відновлення конгруентності кісток носа, тобто їхнього відповідного становища. На наступний збір до Туреччини з командою він не поїде, а відновлюватиметься у Києві.

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Після цього за його станом подивимося, як проходитиме подальше відновлення і тоді вже можна буде визначитись із остаточними термінами його повернення на поле", – розповів старший лікар першої команди Андрій Шморгун клубний прес-службі.

Зазначимо, що другий тренувальний збір команда Луческу проведе у Туреччині з 31 січня по 10 лютого.

Дивіться огляд матчу Динамо – Буде-Глімт – 1:1