Перелом носа со смещением: последствия жуткой травмы вратаря Динамо

Руслан Нещерет получил неприятную травму в матче с Буде-Глимт / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В последнем спарринге на испанском сборе голкипер киевлян Руслан Нещерет получил удар бутсой по лицу от футболиста норвежской команды. Теперь 20-летнему голкиперу предстоит перенести операцию, а сроки возвращения на поле пока неизвестны.

"По прилету в Киев мы провели дополнительное обследование, которое показало, что у Руслана перелом костей носа со смещением.

На первую половину дня пятницы запланирована закрытая операция по восстановлению конгруэнтности костей носа, то есть их соответствующего положения.

На следующий сбор в Турцию с командой он не поедет, а будет восстанавливаться в Киеве.