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Перелом носа со смещением: последствия жуткой травмы вратаря Динамо

Сергей Шаховец
28 января, 17:29
Руслан Нещерет вынужден будет пропустить второй тренировочный сбор команды, который пройдет в Турции

Руслан Нещерет получил неприятную травму в матче с Буде-Глимт / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В последнем спарринге на испанском сборе голкипер киевлян Руслан Нещерет получил удар бутсой по лицу от футболиста норвежской команды. Теперь 20-летнему голкиперу предстоит перенести операцию, а сроки возвращения на поле пока неизвестны.

"По прилету в Киев мы провели дополнительное обследование, которое показало, что у Руслана перелом костей носа со смещением.

На первую половину дня пятницы запланирована закрытая операция по восстановлению конгруэнтности костей носа, то есть их соответствующего положения.

На следующий сбор в Турцию с командой он не поедет, а будет восстанавливаться в Киеве.

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После этого по его состоянию посмотрим, как будет проходить дальнейшее восстановление и тогда уже можно будет определиться с окончательными сроками его возвращения на поле", – рассказал старший врач первой команды Андрей Шморгун клубной пресс-службе.

Отметим, что второй тренировочный сбор команда Луческу проведет в Турции с 31 января по 10 февраля.

Смотрите обзор матча Динамо – Буде-Глимт – 1:1

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